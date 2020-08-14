Белоруссия передала России 32 бойцов ЧВК

Белоруссия передала России 32 российских граждан, ранее задержанных в республике и объявленных бойцами частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС.

Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Как уточнили в Генпрокуратуре, еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Генпрокурора Украины направила властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 «российских боевиков». По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Суд уже принял решение об их заочном аресте. При этом украинское гражданство имеют только 9 из 28 человек.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиян. Власти объявили, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их связали с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского и обвиняли в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru