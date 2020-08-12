Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.
«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели», — сказал агентству источник. По его словам, предполагается, что россияне покинут Минск воздушным путем.
Ранее 12 августа сообщалось, что офис генерального прокурора Украины направил властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 «российских боевиков». По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Власти объявили, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнер. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.
Российская сторона настаивает, что задержанные россияне двигались транзитом через Минск в Стамбул, их целью была охрана объекта в одной из африканских стран. При этом передвижение их по Белоруссии организовывала местная компания. В Москве их задержание считают провокацией, устроенной третьей страной.