Стало известно о планах передать России задержанных в Белоруссии «боевиков»

Три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели», — сказал агентству источник. По его словам, предполагается, что россияне покинут Минск воздушным путем.

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Ранее 12 августа сообщалось, что офис генерального прокурора Украины направил властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 «российских боевиков». По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Власти объявили, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнер. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.

Российская сторона настаивает, что задержанные россияне двигались транзитом через Минск в Стамбул, их целью была охрана объекта в одной из африканских стран. При этом передвижение их по Белоруссии организовывала местная компания. В Москве их задержание считают провокацией, устроенной третьей страной.