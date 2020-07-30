Задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК заподозрили в подготовке теракта

Бойцов ЧВК Вагнера, задержанных в санатории под Минском, заподозрили в подготовке теракта. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, передает ТАСС.

«Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта», — заявил Равков журналистам.

Ранее Равков сообщил, что задержанные дают показания.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых назвали российскими наемниками. По версии силовиков, они прибыли в республику, чтобы дестабилизировать ситуацию в преддверии президентских выборов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал объяснений от России. «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил он.

При этом за пять дней до задержания Лукашенко заявил, что если в какой-то стране не хватает протестующих, туда могут завезти профессиональных военных, подготовленных в ЧВК для провокаций. По его словам, в Белоруссии «"майданутых" маловато».