Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания

Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Равкова.

«Дают показания», — заявил Равков, который прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

29 июля в санатории под Минском задержали группу из 32 человек. По данным белорусских спецслужб, это российские наемники, которые прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику въехали 200 бойцов ЧВК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от председателя КГБ Валерия Вакульчика обратиться в российские компетентные органы за разъяснениями. «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил белорусский лидер.

За пять дней до задержания Лукашенко в публичном выступлении коснулся темы участия ЧВК в конфликтах по всему миру. Он заявил, что всякие войны начинаются с уличных выступлений, а если собственных протестующих не хватает в стране, туда заводят профессиональных военных, подготовленных в ЧВК для осуществления провокаций. В Белоруссии же, по словам Лукашенко, «"майданутых" маловато».