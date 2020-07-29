В Белоруссии задержали 32 боевика иностранной ЧВК

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что задержание проводилось ночью. При этом не уточняется, о какой именно ЧВК идет речь. Подробности операции также не приводятся.
Белорусский лидер Александр Лукашенко перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он также жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов».
Лукашенко, кроме того, предупреждал, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.