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14:42, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал Россию самой терпеливой страной

Лебедев назвал Россию терпеливой страной из-за отсутствия жестких ограничений для Visa
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Россию самой терпеливой страной из-за отсутствия жестких ограничений для карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Такое мнение он выразил в своем обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

«Россия все-таки — самая терпеливая страна на свете. (...) Почему мы до сих пор терпим Visa и Mastercard, при том что они на нас насрали, а мы продолжаем поддерживать эти карты — для меня глубочайшая загадка», — сказал Лебедев, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота.

Он также предположил, что США в аналогичной ситуации избавились бы от зарубежных платежных систем или же ввели для них строгие ограничения.

Ранее представители банков назвали срок полной замены Visa и Mastercard в России. Отмечалось, что полная замена таких карт в некоторых банках произойдет к 2030 году.

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