Назван срок полной замены Visa и Mastercard в России

РИА Новости: Полная замена Visa и Mastercard в некоторых банках произойдет к 2030 году

Российские банки продолжают заменять карты международных платежных систем Visa и Mastercard на «Мир», при этом процесс происходит плавно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных представителей банков.

В Сбербанке отметили, что заменить такой объем карт в сжатые сроки невозможно. Организация считает срок до 2030 года оптимальным для плавного перехода. В Т-Банке добавили, что сейчас доля клиентов с картами международных систем составляет 15 процентов, но показатель постепенно снижается. Замена происходит достаточно быстро, поэтому в банке не видят причин для форсирования процесса.

В Совкомбанке на международные системы платежей также приходится 15 процентов активных карт. Банк прорабатывает план действий в связи с тем, что обеспечивающий платежи оператор системы «Мир» НСПК предложил постепенно снижать межбанковскую ставку вознаграждения за проведение расчетов по картам Visa и Mastercard. ВТБ также реализует стратегию перехода на национальную систему — за 2025 год было заменено около трети карт.

Ранее стало известно, что владельцы карт Visa и Mastercard в России могут столкнуться с постепенным сокращением кешбэка и других бонусов со стороны банков.