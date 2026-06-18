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13:49, 18 июня 2026Экономика

Российских владельцев карт Visa и Mastercard предупредили о возможных рисках

Финансист Кузьмин: Владельцы Visa и Mastercard могут столкнуться с сокращением кешбэка
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: olgsera / Shutterstock / Fotodom

Владельцы карт Visa и Mastercard в России могут столкнуться с постепенным сокращением кешбэка и других бонусов со стороны банков. О возможных рисках держателей подобного пластика предупредил председатель правления АО «Национальный банк сбережений» Алексей Кузьмин. Его слова приводит РИА Новости.

Подобный риск будет связан с плавным выводом из оборота в России пластика вышеуказанных международных платежных систем, пояснил финансист. Этот процесс будет постепенным. «Для держателей этих карт изменения будут происходить постепенно», — отметил Кузьмин.

В среднесрочной перспективе владельцы этих карт могут столкнуться с рядом рисков. К числу основных аналитик отнес сокращение бонусных начислений и других стимулирующих механизмов. Они традиционной финансируются за счет доходов от эквайринга и межбанковских комиссий. Возможное снижение кешбэка и других бонусов может начаться уже в следующем году. Наиболее же ощутимый эффект, констатировал эксперт, скорее всего, проявится в 2028-м.

Ранее о необходимости постепенного вывода из оборота в России карт Visa и Mastercard заявил глава НСПК Дмитрий Дубынин. Продлевать сроки действия подобного рода пластика он назвал нецелесообразным ввиду ряда рисков, включая стирание магнитной полосы, высокую степень износа и прекращение обновления сертификатов безопасности. На этом фоне Кузьмин рекомендовал гражданам поскорее перейти на альтернативные инструменты платежей.

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