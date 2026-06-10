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14:13, 10 июня 2026Экономика

В России высказались о судьбе Visa и Mastercard

Глава НСПК Дубынин: Необходимо выводить карты Visa и Mastercard из оборота
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: olgsera / Shutterstock / Fotodom

В России необходимо поскорее выводить карты международных платежных систем Visa и Mastercard из оборота. Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Дмитрий Дубынин, его слова приводит «Российская газета».

После ухода с рынка вышеуказанных игроков было критически важно продлить сроки действия карт Visa и Mastercard. Это в итоге позволило избежать шока для значительной части населения, а также гарантировало стабильное проведение расчетов на внутреннем рынке, пояснил Дубынин.

Однако в настоящее время необходимости в продлении работоспособности карт международных систем в России больше нет, отметил руководитель НСПК. У многих карт стала стираться магнитная полоса, изношен пластик, а у чипов перестали обновляться сертификаты безопасности. «Сегодня содержать карты Visa и Mastercard уже не имеет практического смысла», — констатировал Дубынин.

Схожей позиции по вопросу судьбы карт международных платежных систем в России придерживаются в Центробанке. Глава департамента регулятора Алла Бакина, в частности, заявила о растущих издержках НСПК на поддержку работоспособности карт Visa и Mastercard. С учетом этого продлевать сроки действия подобного рода пластика она сочла нецелесообразным.

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