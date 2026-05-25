Visa и Mastercard призвали уйти с российского рынка

Бакина: Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка

Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка, так как не выполняют свой функционал. С таким призывом выступила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, ее цитирует РИА Новости.

По словам представителя регулятора, отечественный платежный рынок продолжает показывать устойчивость и высокую адаптивность к вызовам, которые стоят перед экономикой, обществом и экономическими субъектами в России. Рынок, в свою очередь, адекватно реагирует на все изменения.

Доля международных платежных систем в платежных операциях на рынке России сегодня составляет менее 17 процентов, добавила Бакина.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — объяснила представитель ЦБ.

Ранее системы Visa и Mastercard вернулись в Сирию спустя 15 лет отсутствия. Компания Bimera в рамках контролируемого эксперимента совершила в Сирии первый платеж в начале мая. Транзакции продемонстрировали возможность обработки платежей с использованием главных платежных систем мира внутри банковской системы республики.

