15:22, 10 мая 2026

В одну страну после 15 лет отсутствия вернулись Visa и Mastercard

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: olgsera / Shutterstock / Fotodom  

Компания Bimera в рамках контролируемого эксперимента совершила в Сирии первый за 15 лет платеж через системы Visa и Mastercard. Об этом сообщает сирийская SPToday.

Транзакции продемонстрировали возможность обработки платежей с использованием главных платежных систем мира внутри банковской системы республики.

Результат открывает возможность для официального запуска работы Visa и Mastercard. Представитель компании заявил о технической готовности подать заявку на предоставление услуг международных электронных платежей и на создание инфраструктуры для иностранных карт.

Меморандум о взаимопонимании с Центробанком Сирии Bimera подписала еще в сентябре прошлого года. В начале мая регулятор разрешил банкам и местным компаниям, предоставляющим услуги электронных платежей, сотрудничать с глобальными корпорациями, в числе которых были американские платежные системы.

Само по себе возвращение Visa и Mastercard снизит зависимость от неформальных систем обмена валюты, ускорит и удешевит этот процесс, что позитивно скажется на национальной экономике.

Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассказал, что Дамаску интересно сотрудничество с Украиной в сельскохозяйственной отрасли. В рамках этого взаимодействия стороны обсуждают создание перевалочного пункта для реэкспорта украинского продовольствия через сирийские порты.

