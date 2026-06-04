ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 4 июня 2026МирЭксклюзив

В МИД раскрыли сроки визита в Россию кандидата в генсеки ООН

Алимов: Кандидат в генсеки ООН Бачелет посетит РФ в июне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Мишель Бачелет посетит Россию в июне текущего года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Действительно, Мишель Бачелет должна в июне этого года посетить Россию. Договоренности достигнуты, мы ее ждем», — раскрыл дипломат.

По словам Алимова, в рамках визита также запланирована ее встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Он также напомнил, что Лавров уже встречался с рядом кандидатов на пост главы всемирной организации, в том числе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и главой Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан.

Ранее сообщалось, что Бачелет в ближайшее время намерена посетить Россию, а ее визит находится в проработке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    После странной встречи с незнакомцем студентка получила совет вызвать полицию

    В МИД раскрыли сроки визита в Россию кандидата в генсеки ООН

    В США назвали единственное условие для разрыва соглашения с Ираном

    Таинственный взрыв в небе напугал американцев

    Американка описала жизнь россиянок словами «не могла представить и в страшном сне»

    Названо препятствие для Украины на пути вступления в ЕС

    Раскрыта минимальная длительность сна для хорошей работы мозга на следующий день

    В Бундестаге высказались о возвращении немецкого автопрома на российский рынок

    Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok