В России оценили отказ Казахстана исполнить решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Депутат Водолацкий: Для Казахстана важны дружеские отношения с Россией

Казахстан понимает, что на сегодняшний день не существует международного права и международных отношений, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому». Об этом заявил глава Минюста республики Ерлан Сарсембаев.

«Астана прекрасно понимает, что сегодня так называемого международного права и международных соглашений между странами просто не существует по той причине, что они полностью ликвидировали и институт международных отношений, и само международное право. Тот беспредел, который сегодня проводят страны Евросоюза, нарушает все мыслимые и немыслимые нормы поведения», — сказал Водолацкий.

Парламентарий напомнил о финансовых ресурсах России, которые находятся под арестом. Он подчеркнул, что Украина сегодня высасывает из пальца различные обвинения в адрес российских компаний.

«Киев, который сегодня из пальца высасывает различные обвинения в адрес наших компаний и подает иски, понимает, что там все решено, и судьи просто бездумно и безумно те или иные решения выпускают свет. Казахстан понимает, что может оказаться в той ситуации, когда кому-то не понравятся действия республики, и они могут оказаться в той же ситуации, как и Россия», — отметил Водолацкий.

По словам парламентария, именно поэтому сегодня те страны, которые имеют с Россией длительные социально-экономические отношения, не будут выполнять эти решения. Казахстан понимает, что у него больше преференций в отношениях через ЕврАзЭС и ШОС, поэтому не собирается принимать решения, которые могут навредить нашим отношениям.

«Для них дружеские отношения между Казахстаном и Россией намного важнее и сильнее. Сегодня Евросоюз пытается вставить палки в колеса и рассорить нас с нашими партнерами, с нашими дружественными странами. Они думают, что если удалось привести в Киеве к власти нацистов, если [президент Молдавии Майя] Санду может уничтожить Молдавию, то это можно и дальше делать в других странах СНГ. Примеры других стран СНГ, конечно, являются для нас показателем в отношении к России», — добавил Водолацкий.

Ранее суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

