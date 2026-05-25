Казахстан отказался исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Сарсембаев: Астана не будет исполнять решение по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому». Об этом заявил глава Минюста республики Ерлан Сарсембаев, его цитирует Sputnik.

Неделей ранее суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

«Мы не станем транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с нами правовой связи. Так, механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем решение суда МФЦА не будет исполнено в Казахстане», — объяснил отказ Сарсембаев.

По словам главы ведомства, российская компания не является участником МФЦА, спорная сделка не была совершена на его территории, спор не регулируется правом МФЦА, а стороны не заключали соглашения о передаче дела в суд МФЦА.

Спор «Нафтогаза» и« Газпрома» касался соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке природного газа в Европу по газотранспортной системе Украины. Поводом для разбирательства стало прекращение транзита через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Ростовской области с 2022 года. Украинская сторона объясняла отказ удовлетворить заявки на прокачку потерей контроля над своей компрессорной станцией «Новопсков», оказавшейся под контролем России.