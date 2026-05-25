10:26, 25 мая 2026Россия

В российском детсаду воспитатели забыли предупредить поваров о ребенке с аллергией

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Хабаровске в детском саду у ребенка возник приступ аллергии из-за воспитателей, забывших предупредить поваров о присутствии мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.

В дошкольном учреждении проводится служебное расследование. На данный момент известно, что у четырехлетнего мальчика аллергия на молочную продукцию. Однако в тот день, когда он посещал детский сад, повара приготовили мясной рулет с добавлением молока, на что у ребенка проявились симптомы аллергии.

«Воспитатель, контролировавшая организацию питания детей, работает», — сообщили в детском саду.

По данным агентства, мальчик находится на амбулаторном лечении, приступ купировали сразу, ребенку уже лучше, отечность спала, но у родителей есть претензии к учреждению.

Ранее в Кызыле родители нашли следы от уколов на ягодицах у воспитанников элитного детского сада «Страна детства». По факту инцидента проведена прокурорская проверка. Две сотрудницы уволены. Возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Воспитатели отказались от дачи показаний.

