Раскрыты подробности о новых поисках пропавшей в тайге полгода назад семьи Усольцевых

«ЛизаАлерт»: На поисках Усольцевых осматриваются не обследованные зимой места

В ходе новых поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в районе Кутурчина Манско-Уярского округа Красноярского края в сентябре 2025 года, волонтеры осматривают места и направления, не обследованные зимой из-за большого количества снега. Подробности мероприятий раскрыла представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду в беседе с РИА Новости.

«Сейчас в некоторых местах снег растаял, но в некоторых все еще остается довольно глубоким, выше человеческого роста», — рассказала она.

Активные поиски супругов Ирины и Сергея Усольцевых, а также их пятилетней дочери возобновили 23 мая. Они будут проходить в течение трех дней. В поисках задействовали пять человек: координатор, связист, оператор беспилотников, аналитик и картограф.

Ранее в сети появились слухи о массовом бегстве жителей населенных пунктов в районе Кутурчинского Белогорья. Местные власти заверили, что эта информация не соответствует действительности. Также они заявили, что пропажа Усольцевых — первый случай исчезновения в данном районе.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За несколько месяцев поисков никаких следов семьи так и не обнаружили. Мероприятия осложнялись погодными условиями. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая. В свою очередь, сын Ирины Усольцевой от первого брака считает, что семья жива.