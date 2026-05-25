08:59, 25 мая 2026Россия

Спасатели возобновили активные поиски загадочно исчезнувшей семьи Усольцевых

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Специалисты добровольческого отряда «ЛизаАлерт» сделали свыше 13 тысяч аэрофотоснимков во время совместных поисков со спасателями и сотрудниками Следственного комитета (СК) России, сообщила журналистам РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

23 мая спасатели снова отправились на место исчезновения семьи в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В поисках задействовали пять человек и четыре единицы техники. Накануне к операции присоединились следователи и добровольцы «ЛизыАлерт».

Как уточняется, на месте работает автономная группа поисковиков. Она состоит из координатора, связиста, оператора БПЛА, аналитика и картографа. «Группа делает фотосъемку с воздуха, обследуя территорию... Общий трек полетов за два дня порядка 337 километров, 13533 фото сделано», — добавила Чооду.

Ранее портал NGS24.RU писал, что машину с дронами подключат к поискам пропавших в Красноярском крае Усольцевых. Сейчас спасатели ждут схода снега. После этого у них появится возможность обследовать каменные скальные образования на высоте.

