16:10, 22 мая 2026

Пропавших восемь месяцев назад в российской тайге Усольцевых начнут искать по-новому

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых будут искать с помощью машины, которая оснащена комплексом для дронов. О новых деталях поисков рассказал представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко, его слова приводит портал NGS24.RU.

Специалист указал на преимущества такого метода поисков. По его словам, автомобиль обладает всеми качествами для того, чтобы сделать операцию более эффективной. «В нем есть различные средства связи, усилители для работы, комфортные рабочие места, кондиционеры, отопление и так далее», — отметил Величко.

Более того, в машине также есть беспилотники — их уже применяли во время поисков пропавшей семьи. Дроны способны летать на длинные расстояния и фиксировать местность даже в плохих погодных условиях.

Величко заявил, что сейчас спасатели ждут схода снега. После этого у них появится возможность обследовать каменные скальные образования на высоте. Подобные методы поисков опасны, так как при резкой смене погоды становится сложно обеспечить безопасность самих спасателей.

В середине мая стало известно, что поиски семьи Усольцевых возобновились. Специалисты оценивали обстановку в месте, где пропали люди, чтобы понять, насколько целесообразно выводить туда спасателей для возобновления масштабных поисков.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов людей так и не обнаружили. В январе 2026 года исчезнувших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.

