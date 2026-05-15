Поиски бесследно исчезнувших в российской тайге Усольцевых возобновили

В Красноярском крае спасатели возобновили поиск семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге. Об этом стало известно ngs24.ru.

Как утверждает российское издание, операция намечена на 15 и 16 мая в Партизанском районе. Спасатели получили заявку от следственных органов.

Искать пропавшую семью будут четыре человека и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда, разъяснил ngs24.ru.

В апреле инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин говорил, что поиски Усольцевых возобновятся не раньше середины мая. По его данным, к операции хотели привлечь местных охотников.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов людей так и не обнаружили. В январе 2026 года исчезнувших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.