Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 28 апреля 2026Россия

Появились подробности о поисках пропавших в тайге Усольцевых

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых продолжатся не раньше 20 мая. Об этом заявил инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин, чьи слова приводит aif.ru.

«Сейчас в лесу и на горе — зима зимой, сугробы по колено. Полностью снег сойдет не раньше начала июня. А в отдельных местах он и до конца месяца не растает. Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу», — пояснил он.

По его словам, планируется, что в поисках будут участвовать сотрудники Госохотнадзора, а также местные охотники.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов семьи так и не обнаружили. В январе 2026 года пропавших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok