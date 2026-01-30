Реклама

Россия
09:35, 30 января 2026

Поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых возобновили. Спасатели обследуют туалеты, подвалы и сараи

В Красноярском крае решили возобновить поиски пропавшей семьи Усольцевых
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Страница «"ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ» во «ВКонтакте»

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей в сентябре семьи Усольцевых.

Поисковый отряд «Спасатель» пояснил, что по заявке правоохранительных органов их сотрудники вновь займутся поисками 30 и 31 января в деревне Кутурчин Партизанского района.

В краевом следкоме уточнили, что поиск плановый. «Сегодня обследуется еще один определенный участок местности. [Спасатели] расчертили на карте, что сегодня обследуют один участок, завтра — другой. Еще они хотят осмотреть пещеры», — пояснили в СК.

Кадр: Страница «"ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ» во «ВКонтакте»

Спасатели и криминалисты поищут в домах местных жителей

Источник NGS24, близкий к поискам, уточнил, что искать Усольцевых будут на участках местных жителей — в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках. В Кутурчин поедут также и криминалисты.

Кроме того, с его слов, в конце мая будут обследоваться и две пещеры в районе поисков — ранее о них не знали. «А сейчас спелеологи выяснили, что есть еще две пещеры глубокие. Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет», — поделился он подробностями.

Ранее в январе волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поясняли, что они планируют возобновить поиск семьи Усольцевых, когда потеплеет, сойдет снег и станет безопаснее. Они отметили, что работа со службами продолжается и сейчас, однако исключительно в консультативном формате.

Последние известные версии пропажи и детали поисков

Данил Баталов, пасынок Сергея Усольцева и сын его жены Ирины, опроверг ранее распространившуюся информацию о том, что в машине пропавших в тайге нашли 300 тысяч рублей. «Эту историю с деньгами полностью придумали журналисты... Никаких денег не было», — сказал Баталов, подчеркнув, что лично присутствовал при осмотре машины.

Помимо этого, координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт оценила появившуюся ранее версию, что семья Усольцевых могла уйти жить в тайгу. По ее мнению, это маловероятно, поскольку рано или поздно им понадобились бы лекарства и продукты питания.

«Можно подготовиться, допустим, привезти туда продуктов, накупить их в большом количестве и постоянно туда перевозить. Но у этого были бы все равно какие-то свидетели. Я думаю, что следствие тоже рассматривало эту историю, проверяло закупки, траты денег и так далее», — отметила Вульферт, добавив, что семья пропала вместе с ребенком и собакой. По ее словам, с момента пропажи прошло достаточно времени, чтобы появилась какая-то причина выйти из леса.

Чуть ранее друг пропавшей семьи Валентин Дегтярев выдвинул версию, что Сергей Усольцев мог расправиться с женой, дочкой и собакой, а потом и с самим собой. «Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность», — заявил Дегтярев. Он также рассказал, что с предпринимателем в последнее время происходило «что-то неладное». Это и вылилось в страшное преступление, заключил Дегтярев.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В то же время следователи опровергли версию, что Сергей Усольцев принадлежал к какой-либо секте.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае 28 сентября 2025 года и бесследно пропали.

