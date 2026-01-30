Реклама

Россия
08:44, 30 января 2026Россия

Стали известны детали поисков бесследно пропавших в российской тайге Усольцевых

Пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке Кутурчин
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Семью Усольцевых, которая пропала в тайге в Красноярском крае четыре месяца назад, начнут искать в туалетах и надворных постройках жителей в поселке Кутурчин. Такие детали возобновленных поисков россиян стали известны порталу Ngs24.ru.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что вместе с поисковиками к месту исчезновения семьи прибыли и криминалисты.

Собеседники Ngs24.ru указал, что в планах обследовать силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы, чердаки. По его данным, спелеологи узнали о двух пещерах, в которых могли находиться исчезнувшие.

«Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет», — поделился источник.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

В региональном управлении Следственного комитета России изданию рассказали, что мероприятия по поискам Усольцевых плановые. Однако про поиски на участках местных жителей в их комментарии не было ни слова.

30 января спасатели неожиданно решили возобновить поиски пропавшей в тайге семьи.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и исчезли. Алтайский егерь Сергей Усик назвал последнее возможное место укрытия Усольцевых. По его мнению, семья наткнулась на браконьерскую избушку, где и осталась, поскольку там нашли запасы продуктов.

