В деле бесследно пропавшей в тайге российской семьи приняли неожиданное решение

Спасатели неожиданно решили возобновить поиски пропавших в тайге Усольцевых

В деле бесследно пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых приняли неожиданное решение — спасатели решили продолжить поиски. Это следует из сообщения Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» во «ВКонтакте».

Поисковики сообщили, что отправляются обратно в тайгу по заявке правоохранительных органов. «30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке правоохранительных органов будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи», — сообщили в «Спасателе».

О том, что речь идет именно о семье Усольцевых, сообщает портал 161.ru.

Решение по пропавшей семье является неожиданным, так как ранее было объявлено, что поиски возобновятся лишь с началом весны, когда в регионе начнет таять снег.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и бесследно пропали. Алтайский егерь Сергей Усик назвал последнее возможное место укрытия Усольцевых. Он предположил, что семья наткнулась на браконьерскую избушку, где и осталась, так как там были запасы продуктов.