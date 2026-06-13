Члены партии АдГ рассмеялись, когда Мерц сказал, что Украина защищает свою свободу

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что Украина защищает свою свободу. В ответ на это члены правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассмеялись. Об этом сообщает Die Welt.

Мерц немедленно отреагировал на их поведение. «Да, вы над этим смеетесь. Это весьма показательный знак, дамы и господа. Вы смеетесь над судьбой миллионов людей в Украине и ездите в Москву на приемы с шампанским. Счастливого пути», — сказал канцлер, обращаясь к парламентариям от АдГ.

Кроме того, политик заявил, что ФРГ планирует одновременно укреплять восточный фланг НАТО и поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила, что правительство Германии намеренно обостряет отношения с Россией. По ее мнению, таким образом Берлин отвлекает внимание от провалов государства, включая расследование взрывов на газопроводах «Северный поток».