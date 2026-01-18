Реклама

Россия
06:03, 18 января 2026Россия

Волонтеры возобновят поиск семьи Усольцевых

Волонтеры возобновят поиск семьи Усольцевых, когда потеплеет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Поиск семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, планируют возобновить, когда потеплеет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Когда потеплеет, сойдет снежный покров и станет более безопасно, мы вернемся к активному поиску семьи Усольцевых», — пояснили волонтеры. Они отметили, что работа со службами продолжается и сейчас, однако исключительно в консультативном формате.

Ранее друг Усольцевых предположил, что глава семейства Сергей мог убить жену, дочь и собаку, а затем покончить с собой.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. После их исчезновения появились многочисленные версии их пропажи.

