Друг семьи Усольцевых выдвинул страшную версию их пропажи

Друг семьи Усольцевых заявил, что Сергей мог убить жену, дочь и собаку

Друг пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых Валентин Дегтярев выдвинул свою версию их исчезновения. Ей он поделился с aif.ru.

По мнению мужчины, бизнесмен Сергей Усольцев мог расправиться с женой, дочкой и собакой, а потом и с самим собой. «Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность», — заявил Дегтярев.

Собеседник издания рассказал, что с предпринимателем в последнее время происходило «что-то неладное». Это и вылилось в страшное преступление, заключил Дегтярев.

Ранее туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко заявил, что семья могла утонуть в бурной реке Мана.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. После их исчезновения появились многочисленные версии их пропажи.