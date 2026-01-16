Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 16 января 2026Силовые структуры

Друг семьи Усольцевых выдвинул страшную версию их пропажи

Друг семьи Усольцевых заявил, что Сергей мог убить жену, дочь и собаку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Друг пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых Валентин Дегтярев выдвинул свою версию их исчезновения. Ей он поделился с aif.ru.

По мнению мужчины, бизнесмен Сергей Усольцев мог расправиться с женой, дочкой и собакой, а потом и с самим собой. «Когда мы с ним общались, он говорил, что погибшие в горах будут жить вечно. Меня эта фраза и тогда насторожила, а когда я узнал про исчезновение его семьи, подозрения переросли в уверенность», — заявил Дегтярев.

Собеседник издания рассказал, что с предпринимателем в последнее время происходило «что-то неладное». Это и вылилось в страшное преступление, заключил Дегтярев.

Ранее туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко заявил, что семья могла утонуть в бурной реке Мана.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. После их исчезновения появились многочисленные версии их пропажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимошенко назвала срок конца Украины

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Назван виновник взрыва в центре подготовки МВД России

    Вынесено решение для директора нацпарка «Куршская коса»

    Постельные клопы помогли женщине избежать тюрьмы

    Министр обороны Италии сравнил отправку войск в Гренландию с анекдотом

    Важный объект в Харьковской области получил значительные повреждения

    Уничтожение атаковавшей территорию России РСЗО HIMARS попало на видео

    Россиянам рассказали о ложном солнце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok