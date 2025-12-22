Реклама

Россия
11:11, 22 декабря 2025Россия

Гид раскрыл новую версию бесследного исчезновения Усольцевых в тайге

Пропавшие Усольцевы могли утонуть в бурной реке Мана
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла утонуть в бурной реке Мана. Новую версию бесследного исчезновения россиян раскрыл туристический гид из Красноярска Алексей Исиченко в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, болот в районе, где пропали Усольцевы, нет, однако там протекают бурные реки — Мина и Мана.

Болот в том районе, где пропали Усольцевы, нет. Местами есть грязь и лужи, но это не болота (...) Только если в реке утонули. Все возможно», — высказал свою позицию Исиченко.

По его словам, из двух протекающих в этом районе рек, Мана — наиболее бурная, что, по его мнению, может указывать на одну из вероятных версий исчезновения семьи.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее сообщалось, что их поиски намерены возобновить с наступлением подходящих погодных условий.

