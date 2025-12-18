Реклама

Россия
11:09, 18 декабря 2025

Раскрыты новые подробности о поиске бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых

РИА Новости: Поиски Усольцевых в тайге намерены возобновить с подходящей погодой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Поиски бесследно исчезнувшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых намерены возобновить с наступлением подходящих погодных условий. Новые подробности о поисковой операции раскрыла представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду, передает РИА Новости.

Активные поиски Усольцевых завершились 12 октября. Сейчас в точечном режиме их ищут профессионалы и аттестованные спасатели. В новых поисках пропавших россиян, в частности, планируется задействовать беспилотники.

«Отряд "на низком старте" — мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте, в том числе в точечном формате, например, выполнения задач с привлечением беспилотных летательных аппаратов», — сказала Чооду.

На данный момент в районе исчезновения Усольцевых установилась среднесуточная температура в диапазоне от минус 14 до минус 30 градусов и ниже, особенно в отдаленных участках тайги. Ночью морозы усиливаются, достигая минус 40 градусов. Наблюдаются порывистые ветры и метели.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Ранее доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев заявил, что фатальную роль в исчезновении семьи могла сыграть неподготовленность. Походный опыт имел только глава семейства — Сергей.

