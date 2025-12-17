Реклама

Россия
13:37, 17 декабря 2025Россия

Назван сыгравший роковую роль в судьбе бесследно исчезнувших в тайге Усольцевых фактор

Aif.ru: Состав группы стал фатальным фактором в деле исчезновения Усольцевых
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Состав группы стал фатальным фактором в деле бесследного исчезновения в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в беседе с aif.ru.

Как отметил эксперт, в отличие от группы Игоря Дятлова, которая состояла из подготовленных туристов и где все были равны по силам, в семье Усольцевых походный опыт имел только Сергей.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
Сегодня
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Усольцевы — немолодая пара, для которых поздний ребенок, пятилетняя Арина, стал "скрепой любви". Семья отправилась в легкое путешествие, уверенная в безопасности. Ирина убеждена в приятных впечатлениях, она не представляет реалий сезона и ландшафта. А Сергей был один против тайги, обремененный ответственностью за неподготовленных близких», — отмечает эксперт.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее эксперт по группе Дятлова назвал повлиявший на исчезновение Усольцевых «мощный триггер». По словам Евгения Буянова, солнечная активность могла воздействовать на психику, что привело к неожиданному развитию событий.

