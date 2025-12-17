Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 17 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Эксперт по группе Дятлова назвал повлиявший на исчезновение Усольцевых «мощный триггер»

Исследователь Буянов указал на роль солнечной активности в пропаже Усольцевых
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Заместитель руководителя отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На бесследное исчезновение семьи Усольцевых в тайге под Красноярском мог повлиять такой «мощный триггер», как вспышка солнечной активности. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт по трагедии группы Игоря Дятлова Евгений Буянов.

По словам специалиста, трагедия на перевале Дятлова произошла в год, когда активность Солнца была особенно высока. «Это был аномальнейший пик», — отметил исследователь.

Буянов также указал на роль солнечной активности в других происшествиях. «Я долгое время собирал статистику по туристам-альпинистам. Выяснилось, что в годы пиков солнечной активности средняя частота аварийных ситуаций может подскакивать в два раза», — заявил «Ленте.ру» Буянов.

Он назвал активность Солнца ударом, который влияет на психику человека.

Это фактор очень мощный. Он сталкивает это неустойчивое состояние среды и человека. В случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди многих других факторов. У людей в это время нарушается психика

Евгений Буянов

По словам Буянова, в периоды повышенной солнечной активности у людей возрастает количество неврозов, которые могут перейти в психозы. Из-за этого человек, который потерял рассудок, может сделать все, что угодно — например, напасть или предпринять другие неадекватные действия.

Материалы по теме:
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
Сегодня

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Никаких следов, кроме тайника с деньгами, в деле пропажи семьи до сих пор нет, из-за чего исчезновение россиян порождает все новые и новые версии. Одни, например, считают, что Усольцевы могли сбежать за границу — похожих на них людей видели в Таиланде. Видевшие семью до исчезновения люди предполагали, что Усольцевы пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ты живешь рядом со спящим медведем, не буди его». Лукашенко высказался об Украине, России и Крыме

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Названа средняя продолжительность секса у мужчин старше 50 лет

    Стали известны жуткие подробности о съеденном медведем туристе

    Стоматолог назвал три группы людей с риском отторжения имплантов

    Ефимова показала фигуру в разноцветном купальнике

    Трамп назвал Уиткоффа величайшим переговорщиком

    Россиянам назвали симптомы начала опасного гриппа

    Курьеры в России стали богаче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok