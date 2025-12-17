Эксперт по группе Дятлова назвал повлиявший на исчезновение Усольцевых «мощный триггер»

Исследователь Буянов указал на роль солнечной активности в пропаже Усольцевых

На бесследное исчезновение семьи Усольцевых в тайге под Красноярском мог повлиять такой «мощный триггер», как вспышка солнечной активности. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт по трагедии группы Игоря Дятлова Евгений Буянов.

По словам специалиста, трагедия на перевале Дятлова произошла в год, когда активность Солнца была особенно высока. «Это был аномальнейший пик», — отметил исследователь.

Буянов также указал на роль солнечной активности в других происшествиях. «Я долгое время собирал статистику по туристам-альпинистам. Выяснилось, что в годы пиков солнечной активности средняя частота аварийных ситуаций может подскакивать в два раза», — заявил «Ленте.ру» Буянов.

Он назвал активность Солнца ударом, который влияет на психику человека.

Это фактор очень мощный. Он сталкивает это неустойчивое состояние среды и человека. В случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди многих других факторов. У людей в это время нарушается психика Евгений Буянов

По словам Буянова, в периоды повышенной солнечной активности у людей возрастает количество неврозов, которые могут перейти в психозы. Из-за этого человек, который потерял рассудок, может сделать все, что угодно — например, напасть или предпринять другие неадекватные действия.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Никаких следов, кроме тайника с деньгами, в деле пропажи семьи до сих пор нет, из-за чего исчезновение россиян порождает все новые и новые версии. Одни, например, считают, что Усольцевы могли сбежать за границу — похожих на них людей видели в Таиланде. Видевшие семью до исчезновения люди предполагали, что Усольцевы пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.