Похожих на Усольцевых людей заметили в Таиланде

Похожих на пропавших в тайге Усольцевых людей заметили в Таиланде

Людей, похожих на пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых, заметили в Таиланде. Сведения об этом появились в эфире телепередачи «Малахов» на канале «Россия 1».

Несколько местных подтвердили выехавшей в Таиланд съемочной группе, что видели похожих на Усольцевых людей на Пхукете. Один из прохожих даже назвал имя — Сергей, указав на фотографию мужчины. Таксист на острове также заявил, что видел похожую пару, где женщина называла мужчину Сережей. Еще один собеседник канала заявил, что видел семейную пару, но по прошествии двух-трех дней они снова пропали.

По данным журналистов, Усольцевы могли снимать бунгало на острове Самуи, ведя скрытный образ жизни и пряча лица. Сообщается, что незадолго до окончания срока аренды похожая на Усольцевых семья неожиданно съехала без предупреждения.

Один из собеседников канала предположил, что у Усольцевых могло быть по два заграничных паспорта. «В России можно получить два загранпаспорта, которые могут отличаться в плане написания имени и фамилии. Законом не запрещено писать имя и фамилию как на английской, так и на французской раскладке. Для миграционной службы это будет другой человек», — пояснил он.

Еще один опрошенный журналистами мужчина высказал предположение, что Усольцевы могли сделать в Мьянме или на Филиппинах фальшивые документы.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее уже высказывалась версия, что семья может скрываться в Таиланде. Как пояснила эксперт по стране и лидер групп волонтеров Светлана Шерстобоева, чтобы пересечь границу по «левым» паспортам и укрыться в Таиланде, Усольцевы не должны были въезжать в страну ранее — в противном случае их биометрические данные уже оказались бы в местных базах.