Оценена возможность бесследно пропавших в тайге Усольцевых укрываться в Таиланде

Эксперт по Таиланду Шерстобоева: Усольцевы могли укрыться с левыми документами

Бесследно пропавшая после похода в тайгу в Красноярском крае семья Усольцевых может укрываться в Таиланде с поддельными документами. Так возможность побега оценила эксперт по стране, лидер групп волонтеров в Таиланде, Светлана Шерстобоева, ее слова приводит Aif.ru.

Однако, говорит Шерстобоева, чтобы пересечь границу по «левым» паспортам и укрыться в Таиланде, Усольцевы не должны были въезжать в страну ранее — в противном случае их биометрические данные уже окажутся в местных базах.

«Если они летели по одним документам в прошлый раз и сдали "пальчики", а сейчас попытаются попасть по другим, их сразу задержат с фальшивыми паспортами», — отметила эксперт.

При этом приятель бизнесмена Сергея Усольцева Александр Дымов отмечал, что побег в Таиланд с семьей после запутывания следов не соответствует характеру предпринимателя. Чтобы сбежать в Таиланд, Усольцев должен был либо полностью разочароваться в жизни в России, либо увлечься новым проектом за рубежом, отметил Дымов.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительные предметы не обнаружены. Поиски осложняются погодными условиями.