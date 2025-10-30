Силовые структуры
Раскрыта главная версия пропажи Усольцевых в российской тайге

В СК раскрыли основную версию исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщает aif.ru.

В лесу не было найдено никаких вещей, в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов или записей. Поэтому новых зацепок у сотрудников нет. Главная версия — несчастный случай.

Среди возможных сценариев, рассматриваемых в ходе расследования: мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться, либо их напугали медведи и они заблудились, но отсиживаются в каком-то укрытии, ожидая спасения.

Поиски Усольцевых продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина подчеркнула, что мотивирует волонтеров на операцию по спасению заплутавшей семьи принцип.

28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и исчезла.

