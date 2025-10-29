Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

СК начал допрос родственников семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Сибири

Следователи проводят допросы родственников семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Правоохранителей интересуют показания близкого окружения семьи, а также очевидцев. Следствие придерживается пока официальной версии о несчастном случае. Среди возможных сценариев, рассматриваемых в ходе расследования: мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться, либо их напугали медведи и они заблудились, но отсиживаются в каком-то укрытии, ожидая спасения.

В доме Усольцевых провели обыск, все ценные вещи оказались на месте, и никаких следов, указывающих на то, что члены семьи куда-то собирались, обнаружено не было. Их паспорта обнаружили в машине.

Ранее появились противоречивые показания Даниила Баталова, сына Ирины Усольцевой, который предоставил путаные сведения о странице своего отчима.

Поиски Усольцевых продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина подчеркнула, что мотивирует волонтеров на операцию по спасению заплутавшей семьи — принцип.

28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и исчезла.