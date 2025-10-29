Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 29 октября 2025Силовые структуры

Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

СК начал допрос родственников семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Сибири
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следователи проводят допросы родственников семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Правоохранителей интересуют показания близкого окружения семьи, а также очевидцев. Следствие придерживается пока официальной версии о несчастном случае. Среди возможных сценариев, рассматриваемых в ходе расследования: мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться, либо их напугали медведи и они заблудились, но отсиживаются в каком-то укрытии, ожидая спасения.

В доме Усольцевых провели обыск, все ценные вещи оказались на месте, и никаких следов, указывающих на то, что члены семьи куда-то собирались, обнаружено не было. Их паспорта обнаружили в машине.

Ранее появились противоречивые показания Даниила Баталова, сына Ирины Усольцевой, который предоставил путаные сведения о странице своего отчима.

Поиски Усольцевых продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина подчеркнула, что мотивирует волонтеров на операцию по спасению заплутавшей семьи — принцип.

28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и исчезла.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости