Появились новые детали в расследовании пропавшей месяц назад в тайге российской семьи

«Царьград»: Сын пропавших Усольцевых выступил с противоречивыми показаниями

Даниил Баталов, сын пропавшей месяц назад в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых, выступил с противоречивыми показаниями. Такие новые детали в расследовании исчезновения россиян появились у «Царьграда».

Телеканал заинтересовался молодым человеком, который является сыном Ирины Усольцевой, поскольку тот представил путанные сведения о странице своего отчима.

Как выяснил блогер Александр Андрюшенков, что страница Усольцева старшего была онлайн 3 октября — спустя неделю после пропажи семьи.

В ответ на это Баталов сначала объявил, что кто-то звонил на аккаунт пропавшего Усольцева, а затем через какое-то время указал, что сам таким образом пыталась связаться с родственником.

Очередной несостыковкой в деле пропавшей семьи стало то, что, как утверждает «Царьград», в квартире Усольцевых обнаружили блокнот, на страницах которого сделаны неожиданные записи, включая фразу: «Чтобы уйти, надо вернуться».

По данным агентства Ura.ru, поиски Усольцевых продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина подчеркнула, что мотивирует волонтеров на операцию по спасению заплутавшей семьи — принцип.

До этого правоохранители рассказали, что в доме Усольцевых провели обыск, все ценные вещи оказались на месте и никаких следов, указывающих на то, что члены семьи куда-то собирались, обнаружено не было. Их паспорта обнаружили в машине.

28 сентября семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае и исчезла.