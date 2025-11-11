Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 11 ноября 2025Россия

Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

Знакомый Усольцева Дымов отверг версию о побеге пропавшей семьи
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Версия о побеге Сергея Усольцева с семьей в Таиланд может являться несостоятельной. Так подобные предположения оценил знакомый и бывший коллега бесследно пропавшего в тайге под Красноярском бизнесмена Александр Дымов, его слова приводит Aif.ru.

Дымов считает, что характер Усольцева не подходил для совершения таких поступков. Знакомый бизнесмена отметил, что для того, чтобы сбежать в Таиланд, предприниматель должен был либо полностью разочароваться в жизни в России, либо увлечься новым проектом за рубежом.

Материалы по теме:
«В морге хотели подсунуть чужое тело» В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
«В морге хотели подсунуть чужое тело»В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
5 июня 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Надо [было] либо очень сильно утомиться здесь — до безысходности, во что не верю, либо загореться новым куражом — там, что запросто, — сказал Дымов. — Но зачем тогда эта фатальная драматургия?» — отверг версию о побеге он.

Приятель Усольцева подчеркнул, что подобные действия не вяжутся с образом предпринимателя.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружили. Поиски осложняются погодными условиями.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    В России рассказали о влиянии цифрового рубля на наличные

    Российский «Охотник 4Х» оказался грозой украинской «Бабы-яги»

    В России замироточила предвещающая беду икона Николая Второго

    Еврокомиссия создаст разведывательный орган

    Раскрыты предпочтения поколений в России в выборе отдыха

    Москвичи будут работать рекордно мало предстоящей зимой

    Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

    Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

    Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости