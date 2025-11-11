Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

Знакомый Усольцева Дымов отверг версию о побеге пропавшей семьи

Версия о побеге Сергея Усольцева с семьей в Таиланд может являться несостоятельной. Так подобные предположения оценил знакомый и бывший коллега бесследно пропавшего в тайге под Красноярском бизнесмена Александр Дымов, его слова приводит Aif.ru.

Дымов считает, что характер Усольцева не подходил для совершения таких поступков. Знакомый бизнесмена отметил, что для того, чтобы сбежать в Таиланд, предприниматель должен был либо полностью разочароваться в жизни в России, либо увлечься новым проектом за рубежом.

«Надо [было] либо очень сильно утомиться здесь — до безысходности, во что не верю, либо загореться новым куражом — там, что запросто, — сказал Дымов. — Но зачем тогда эта фатальная драматургия?» — отверг версию о побеге он.

Приятель Усольцева подчеркнул, что подобные действия не вяжутся с образом предпринимателя.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружили. Поиски осложняются погодными условиями.