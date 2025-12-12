Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 12 декабря 2025Россия

Видевшие бесследно пропавших Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения

Aif.ru: Видевшие Усольцевых до исчезновения заявили, что семью не там ищут
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Видевшие бесследно пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения, заявив, что семью не там ищут. Подробности появились в материале aif.ru.

Семья Корчагиных рассказала, что видели, как перед исчезновением Сергей, Ирина и Арина пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.

По их словам, они видели, как Сергей и Ирина Усольцевы выходили из машины, которую позже нашли волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. С ними была дочь и собака породы корги. При этом Ирина якобы была совсем легко одета — в шорты и футболку.

Материалы по теме:
«В морге хотели подсунуть чужое тело» В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
«В морге хотели подсунуть чужое тело»В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
5 июня 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Местные жители заметили, что именно в этот день спустя несколько часов после ухода семьи в сторону леса в регионе значительно похолодало.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее сообщалось, что спасатели, которые проводили поиски семьи, могли вычислить их следы по поведению хищных птиц.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Раде Трампу предложили избавиться от Зеленского

    Пугачева выпустит новую песню к Новому году

    Местные слышали крики в районе исчезновения Усольцевых

    Россияне столкнулись с сильнейшей засухой

    США обвинили Россию в невидимости «Можайца»

    Надвигающаяся на Москву снежная туча закрыла полнеба и попала на фото

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok