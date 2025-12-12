Видевшие бесследно пропавших Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения

Aif.ru: Видевшие Усольцевых до исчезновения заявили, что семью не там ищут

Видевшие бесследно пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых свидетели раскрыли новые детали их исчезновения, заявив, что семью не там ищут. Подробности появились в материале aif.ru.

Семья Корчагиных рассказала, что видели, как перед исчезновением Сергей, Ирина и Арина пошли не в сторону горы Буратинка, где их ищут уже несколько месяцев, а совершенно в другом направлении.

По их словам, они видели, как Сергей и Ирина Усольцевы выходили из машины, которую позже нашли волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. С ними была дочь и собака породы корги. При этом Ирина якобы была совсем легко одета — в шорты и футболку.

Местные жители заметили, что именно в этот день спустя несколько часов после ухода семьи в сторону леса в регионе значительно похолодало.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее сообщалось, что спасатели, которые проводили поиски семьи, могли вычислить их следы по поведению хищных птиц.