09:59, 11 декабря 2025Россия

Появились новые данные о ходе поисков бесследно пропавших в тайге Усольцевых

Коблик: Спасатели могли вычислить следы Усольцевых в тайге по поведению птиц
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Спасатели, которые проводили поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в тайге в Красноярском крае, могли вычислить их следы по поведению хищных птиц. Такие новые данные о ходе операции появились у aif.ru от кандидата биологических наук, орнитолога Евгения Коблика.

Эксперт пояснил, что активная поисковая операция была развернута в октябре. Коблик допустил, что шансов на обнаружение людей живыми зимой практически нет.

«Только в марте, апреле, когда все начнет оттаивать, тогда могут обнаружить», — разъяснил он.

Ученый также констатировал, что при таянии снега хищные птицы обязательно обратят внимание на человеческие останки.

До этого сообщалось, что в одном из постов в соцсетях бесследно пропавшей в тайге с мужем и дочерью Ирины Усольцевой нашли подсказку о месте исчезновения семьи.

Выяснилось, что в публикации под названием «Метафорические карты» россиянка опубликовала картинки, на которых изображены счастливая семья, лес, заснеженные горы, таежная избушка и живописная тропа.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли.

