Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 10 декабря 2025Россия

В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

Aif.ru: В посте Ирины Усольцевой нашли подсказку о месте исчезновения семьи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В одном из постов в социальных сетях бесследно пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой нашли подсказку о месте исчезновения семьи. Об этом пишет aif.ru.

Как обратило внимание издание, в публикации под названием «Метафорические карты» Ирина опубликовала картинки, на которых изображены счастливая семья, лес, заснеженные горы, таежная избушка и живописная тропа.

Психолог Мария Терешкова пояснила, что метафорические ассоциативные карты — это инструмент, который часто используют психологи, когда с человеком трудно выстроить диалог. По выбранной собеседником карточке пытаются расшифровать смысл.

Материалы по теме:
«В морге хотели подсунуть чужое тело» В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
«В морге хотели подсунуть чужое тело»В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
5 июня 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Считается, что каждая конкретная карточка попадает к человеку не случайно, она привязана к каким-то его жизненным ситуациям», — добавила она.

По мнению эксперта, Ирина Усольцева могла проекциями в виде карточек обозначить события, которые очень ждала. «Возможно, у Ирины были мысли вместе с семьей куда-то поехать, сложились какие-то образы в голове, даже если само вот это путешествие было спонтанным. Как я понимаю, этот поход был очень желанным», — заключила Терешкова.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее этнограф Фатима Гаммадова заявила, что Усольцева могла оставить послание в своем последнем видео, где она без слов покачивается под одну из версий русской народной песни «На горе калина», которую исполняет Татьяна Поклад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    Туристка упала с балкона отеля через несколько часов после заселения и не выжила

    Захарова указала на плохое образование Каллас после критики России

    Найден способ заметно снизить риск рецидива распространенного вида рака

    В Пензе прогуляются сотни Дедов Морозов

    Двое российских подростков запинали третьеклассника, извинились и убежали

    Фетисов назвал подачкой допуск двух российских лыжников до турниров

    Враждующий с Зеленским олигарх заявил о попытке устранить «кошелек» президента Украины. По его версии, киллеры провалили задание

    Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков на кражу платья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok