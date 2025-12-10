В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

Aif.ru: В посте Ирины Усольцевой нашли подсказку о месте исчезновения семьи

В одном из постов в социальных сетях бесследно пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой нашли подсказку о месте исчезновения семьи. Об этом пишет aif.ru.

Как обратило внимание издание, в публикации под названием «Метафорические карты» Ирина опубликовала картинки, на которых изображены счастливая семья, лес, заснеженные горы, таежная избушка и живописная тропа.

Психолог Мария Терешкова пояснила, что метафорические ассоциативные карты — это инструмент, который часто используют психологи, когда с человеком трудно выстроить диалог. По выбранной собеседником карточке пытаются расшифровать смысл.

«Считается, что каждая конкретная карточка попадает к человеку не случайно, она привязана к каким-то его жизненным ситуациям», — добавила она.

По мнению эксперта, Ирина Усольцева могла проекциями в виде карточек обозначить события, которые очень ждала. «Возможно, у Ирины были мысли вместе с семьей куда-то поехать, сложились какие-то образы в голове, даже если само вот это путешествие было спонтанным. Как я понимаю, этот поход был очень желанным», — заключила Терешкова.

Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли. Ранее этнограф Фатима Гаммадова заявила, что Усольцева могла оставить послание в своем последнем видео, где она без слов покачивается под одну из версий русской народной песни «На горе калина», которую исполняет Татьяна Поклад.