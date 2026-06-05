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05:38, 5 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России сделали прогноз по производству российского вина в 2026 году

Роскачество: Можно с осторожным оптимизмом ожидать хороший урожай вина в 2026 году
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Процесс виноделия зависит прежде всего от того, как виноградник пережил зиму, затем как проходит начало весны с ее главной угрозой — возвратными заморозками, и, наконец, начало лета, период цветения, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью «Ленте.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он сообщил, что зима 2025/2026 годов стала одной из самых снежных за последнее десятилетие, при этом такой фактор сыграл скорее позитивную роль. Протасов объяснил, что обильные снегопады обеспечили хороший запас влаги в почве, что критически важно для таких регионов, как Крым, которые в предыдущие сезоны испытывали серьезные проблемы с водной обеспеченностью и виноградники страдали от засухи.

«Если лето не будет экстремально жарким и в течение сезона пройдут небольшие дожди, этот зимний запас влаги способен дать отличную урожайность при прочих равных», — поделился собеседник «Ленты.ру».

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Вместе с тем он отметил, что сейчас российские виноградники проходят следующую критическую точку — начало цветения, которое приходится на первые числа июня. Протасов пояснил, что это очень чувствительный период: если он пройдет без погодных аномалий, можно с осторожным оптимизмом ожидать хороший урожай.

«Собственно, мы в рамках аудитов хозяйств при формировании "Винного гида России" уже видели такое на примере прошлого года: тогда из-за возвратных заморозков сильно пострадал урожай шардоне и некоторых других белых сортов винограда. Подобные дисбалансы — это фактор, который мы учитываем в прогнозировании рынка, ведь неурожай белых сортов впоследствии может привести к временному дефициту самых популярных вин и, наоборот, перенасыщению категории красными винами», заключил он.

Ранее центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос среди родителей детей в возрасте до 12 лет, проживающих в городах-миллионниках, об их опыте использования такси для поездок с детьми. В исследовании приняли участие 2 тысячи респондентов.

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