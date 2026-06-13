Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:13, 13 июня 2026Мир

Иран раскрыл ключевые положения соглашения с США

Глава МИД Ирана Аракчи раскрыл ключевые положения соглашения с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Adnan Abidi / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскрыл ключевые положения соглашения с США. Об этом сообщает Tasnim.

По его словам, согласно меморандуму о взаимопонимании между Тегераном и Соединенными Штатами, стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Глава МИД добавил, что вопросы Ормузского пролива и морской блокады Ирана также войдут в документ. Он подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании подразумевает окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане. «Мы не оставим Ливан в одиночестве», — сказал министр.

Кроме того, Аракчи сообщил, что ядерный аспект и вопросы экономического восстановления Ирана будут обсуждаться позднее.

Ранее глава МИД заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с США, настало лучшее время для прекращения войны. До этого сообщалось, что иранские власти сосредоточены на том, чтобы отстаивать национальные интересы Исламской Республики, поэтому у них нет времени отвечать на постоянные угрозы со стороны США в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с США

    Дмитриев призвал «Википедию» исправить статью о биолабораториях на Украине

    Иран раскрыл ключевые положения соглашения с США

    В Армении задержали призывавшего к ударам по России блогера

    Стало известно о требовании Европы к одной стране ввести визы для россиян

    На Западе раскрыли план Европы по украинскому конфликту

    Россиян предупредили о рисках посещения Чили

    Мерц рассмешил членов партии АдГ заявлением по Украине

    Президент европейской страны призвал возобновить диалог с Россией

    В Иране сообщили о предупредительном выстреле в сторону Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok