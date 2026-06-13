Иран раскрыл ключевые положения соглашения с США

Глава МИД Ирана Аракчи раскрыл ключевые положения соглашения с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскрыл ключевые положения соглашения с США. Об этом сообщает Tasnim.

По его словам, согласно меморандуму о взаимопонимании между Тегераном и Соединенными Штатами, стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Глава МИД добавил, что вопросы Ормузского пролива и морской блокады Ирана также войдут в документ. Он подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании подразумевает окончание войны на всех фронтах, в том числе в Ливане. «Мы не оставим Ливан в одиночестве», — сказал министр.

Кроме того, Аракчи сообщил, что ядерный аспект и вопросы экономического восстановления Ирана будут обсуждаться позднее.

Ранее глава МИД заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с США, настало лучшее время для прекращения войны. До этого сообщалось, что иранские власти сосредоточены на том, чтобы отстаивать национальные интересы Исламской Республики, поэтому у них нет времени отвечать на постоянные угрозы со стороны США в социальных сетях.