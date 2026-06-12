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23:00, 12 июня 2026Мир

Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с США

Аббас Аракчи: Иран вышел победителем из конфликта с США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Иран вышел победителем из конфликта с США, настало лучшее время для прекращения войны. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, его слова приводит Mehr News.

«Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя», — заявил Аракчи.

Ранее сообщалось, что иранские власти сосредоточены на том, чтобы отстаивать национальные интересы Исламской Республики, поэтому у них нет времени отвечать на постоянные угрозы со стороны США в социальных сетях. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

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