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09:53, 6 июля 2026Бывший СССР

В МИД объяснили необходимость систем ПВО для Зеленского

Мирошник: Зеленскому нужны ПВО для прикрытия военных складов в Киеве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому средства противовоздушной обороны (ПВО) нужны для прикрытия военных складов и производств в Киеве, а не для защиты людей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Он заявил, что украинские власти используют Киев как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. Дипломат также показал кадры детонации одного из таких складов в украинской столице после удара российских войск.

«Зеленому диктатору (Зеленскому — прим. «Ленты.ру») ПВО нужны не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же — "живой щит" создавать», — сказал он.

В ночь на 6 июля российские войска поразили завод «Визар». Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.

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