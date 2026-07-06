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09:46, 6 июля 2026Спорт

Стала известна судьба тренера сборной Бразилии после сенсационного вылета команды с ЧМ

В Федерации футбола Бразилии заявили о готовности работать с тренером Анчелотти до ЧМ-2030
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Исполнительный директор Федерации футбола Бразилии Родриго Каэтано раскрыл судьбу главного тренера национальной команды Карло Анчелотти после сенсационного вылета сборной в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Его слова приводит Globo.

Каэтано заявил о готовности продолжить работу с главным тренером до чемпионата мира 2030 года. «Команда улучшала игру по ходу турнира, и думаю, что в матче с Норвегией она показала хороший футбол», — посчитал он.

Сборная Бразилии проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд, у бразильцев единственный мяч забил Неймар.

Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал скандинавы поборются с Англией.

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