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09:46, 6 июля 2026Силовые структуры

Россиянин призывал атаковать Большой Кремлевский дворец

В Калуге осудили мужчину за призывы к терроризму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калуге осудили мужчину за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, местный житель в интернете призывал нанести ракетный удар по Большому Кремлевскому дворцу.

2-й Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе сети Интернет, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что пост с оправданием деятельности запрещенной организации привел россиянина под следствие.

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