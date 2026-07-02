Пост с оправданием деятельности запрещенной организации привел россиянина под следствие

В Ингушетии задержали молодого человека за оправдание терроризма

В Ингушетии задержали молодого человека за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Юноша подозревается по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет"») УК РФ.

По данным следствия, в июле 2024 года 19-летний местный житель, находясь у себя дома в городе Малгобек, разместил в своем аккаунте в одной из социальных сетей текстовые материалы с публичным оправданием террористической деятельности лидеров и участников международной террористической организации, которая запрещена на территории России.

Фигурант задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что россиянка выслушала приговор за призыв к разрушению Крымского моста.