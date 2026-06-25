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Силовые структуры
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11:07, 25 июня 2026Силовые структуры

Россиянка выслушала приговор за призыв к разрушению Крымского моста

В РФ осудили женщину, призывавшую к разрушению Крымского моста
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В РФ осудили женщину, призывавшую к разрушению Крымского моста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Она признана виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Как установил суд, Бацюра Алла, находясь у себя дома в Алуште, под публикациями в сети, в том числе о временном закрытии Крымского моста и объявлении воздушной тревоги, разместила комментарии, в которых призвала к разрушению моста как объекта критически важной инфраструктуры России.

Суд признал ее виновной и приговорил к 5,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после комментария про захват заложников в СИЗО.

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