Россиянин попал под следствие после комментария про захват заложников в СИЗО

В Волгограде задержали молодого человека за оправдание захвата заложников в СИЗО

В Волгограде задержали молодого человека за оправдание захвата заложников в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, 19-летний житель Палласовки в одном из мессенджеров оставил комментарий к публикации о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. В нем он оправдывал действия членов международной террористической организации, которая запрещена в России.

В данный момент он уже находится под стражей по статьям 30, 228.1 («Подготовка к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что оправдывающий теракт на Крымском мосту россиянин попался в руки силовиков.