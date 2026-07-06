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09:47, 6 июля 2026Бывший СССР

ВСУ признали неудачу в борьбе с массированным ударом ВС России

ВСУ не смогли сбить ни одной баллистической ракеты ВС России в ходе удара в ночь на 6 июля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одной выпущенной Вооруженными силами (ВС) России баллистической ракеты в ходе массированного удара в ночь на 6 июля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Военно-воздушными силами (ВВС) ВСУ в официальном Telegram-канале.

По утверждению украинских ВВС, в ходе массированного удара ВС России выпустили:

- шесть гиперзвуковых крылатых ракет 3М22 «Циркон» и «Оникс»;
- 23 баллистических ракеты комплексов «Искандер-М» и С-400;
- 33 крылатых ракеты Х-101;
- шесть крылатых ракет «Калибр»;
- 351 ударный беспилотный летательный аппарат.

При этом украинские военные не заявили об отражении российских баллистических ракет.

«Нападение с воздуха отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — рассказали в ВВС Украины.

Ранее в Вишневом Киевской области объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации после удара ВС России по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар». Городские власти также призвали жителей ряда улиц, расположенных вблизи предприятия, не покидать дома и не выходить на работу.

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