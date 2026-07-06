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09:44, 6 июля 2026Культура

Продюсер объяснил переговоры Меладзе о возвращении в Россию

Продюсер Ковалев: Константин Меладзе хочет вернуться в Россию ради денег
Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Продюсер Андрей Ковалев заявил, что композитор Константин Меладзе хочет вернуться в Россию ради денег. Его комментарий приводит «Абзац».

По мнению медиаменеджера, Меладзе движет «прагматичный интерес», поскольку только в России он может хорошо зарабатывать. Спикер отметил, что после начала специальной военной операции музыкант «рванул» за границу, однако оказалось, что «ни на Украине, ни в Грузии, ни в Европе или США он и ему подобные убежавшие не нужны».

«Это называется двурушничество. Приедет, упадет в ноги, русские добрые, мы всех прощаем, а прощать не надо», — заключил Ковалев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Для этого, как предположило издание, композитор мог отречься от украинского подданства. Позже стало известно, что Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. Mash отметил, что возвращаться в страну продюсер планирует без лишнего шума.

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